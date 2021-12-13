В московском метро появятся специальные вагоны для непривитых

С 1 января 2022 года в метрополитене столицы начнут курсировать «вагоны, свободные от COVID-19», доступ в которые будет ограничен для граждан без действующего QR-кода.

«Мы с уважением относимся к праву граждан на свободу передвижения, но пандемия требует от нас решительных действий. Ежедневно мы получаем сотни писем от обеспокоенных пассажиров – люди переживают, что рядом с ними в метро едут непривитые, которые могут быть потенциальными разносчиками заразы. Поэтому уже в январе минимум половина всех вагонов на линиях будут объявлены зонами, свободными от коронавируса. Попасть в них смогут только вакцинированные или переболевшие», – заявил глава московского метро Виктор Козловский.

Как нам стало известно, уже к 1 апреля 90 % всех вагонов в столичной подземке будут объявлены «Covid free». Контролировать наличие QR-кодов в них будут сотрудники полиции и службы безопасности метрополитена. В случае если пассажир не сможет предоставить документы о вакцинации или перенесенном заболевании, он будет оштрафован на 10 тысяч рублей.

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