Стефанчук сказал, что не будет подписывать обращение нардепов в КСУ о сроках проведения выборов в Раду, и объяснил, почему

Об этом он заявил в интервью “Интерфакс-Украина”, опубликованном 13 декабря.

“Я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений”, – заявил Стефанчук.

Как сообщал 11 декабря “5 канал”, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко тоже говорил, что не готов подписывать такое обращение. По данным Корниенко, пока обращения нет.

“Не слышал пока о формализации такого обращения. Не готов подписывать такое обращение. Мы не имеем другого механизма, кроме как разъяснения КСУ”, – сказал Корниенко. Для обращения за разъяснением в КСУ необходимы подписи 45 депутатов.

Контекст:

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году, очередные президентские – в 2024-м.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября говорил, что не планирует “такой сложной стратегии” как изменение очередности выборов. “Я знаю об этом вопросе. Действительно, есть вопросы относительно толкования Конституции. Я считаю, что депутаты обратятся в Конституционный Суд, если захотят. Если захотят, обратятся в Конституционный Суд, и КС должен ответить”, – заявил он, отвечая на слова шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, которая отметила, что проводить президентскую кампанию после выборов в Раду будет сложнее, если провластная “Слуга народа” проиграет парламентские выборы.

Зеленский, по его же словам, не думает о досрочных президентских выборах ради их проведения перед парламентскими. Президент 26 ноября отметил, что пока не принял решение о втором сроке и намерен советоваться в этом вопросе с детьми.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Согласно опросу, проведенному Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group в конце ноября – начале декабря, “Слугу народа” готовы поддержать 19% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Следом идут “Европейская солидарность” (16%), “Батьківщина” (14%) и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (13%).

По результатам опроса КМИС, проведенного в начале декабря, в рейтинге лидирует “Евросолидарность” (19,8%). На втором месте – “Слуга народа” (18,4%), далее идут “Батьківщина” (9,1%) и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (9%).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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