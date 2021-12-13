 

Первый в Москве интерактивный проект по муниципальным выборам запущен на сайте политолога Asafov.ru

13.12.2021, 17:42, Разное
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Проект запущен в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в столице в 2022 году. Напомним, в Единый день голосования москвичам предстоит избрать депутатов в 125 муниципальных образованиях столицы – 124 районах и одном городском округе – Троицк.

“Мы все сегодня привыкли получать информацию быстро, в несколько кликов или поисковых запросов. Я посчитал важным, чтобы информация о муниципальных депутатах Москвы была так же близка. Надеюсь, что карта поможет жителям столицы иметь всю необходимую информацию о своих депутатах. Особенно это важно в преддверии предстоящих выборов”, – рассказал автор проекта.

В разделе собрана информация о 1685 муниципальных депутатах по 146 районам Москвы. Проект представляет собой карту районов, каждый из которых окрашен в логике большинства депутатов в совете от той или иной политической партии. Кликнув на район, можно ознакомиться с составом совета: для каждого депутата отведена отдельная страница.

Москвичи могут узнать биографию депутатов, партию, от которой они выдвигались. Также на странице опубликованы контакты, ссылки на страницы в социальных сетях, график и адрес приема жителей. Это сделано для удобства граждан, если возникнет необходимость подать обращение.

Об авторе проекта

Автор проекта Александр Асафов – известный политолог, политический обозреватель радиостанции “Говорит Москва”. В апреле нынешнего года победил в “Конкурсе политологов” (номинация “Лучший политический аналитик”), в котором приняли участие более 8 тыс. экспертов.

Проект Asafov.ru “Электоральные процессы простыми словами” появился в 2020 году. Его идея – объяснить суть политических процессов доступным языком, повысить информированность жителей. Ранее в нескольких разделах политолог пояснял суть поправок в Конституцию России, а в 2021 году запустил информационный раздел о ходе выборной кампании в Госдуму VIII созыва в Москве.



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