Политолог объяснил, как Германию подталкивают к конфронтации с Россией

«Зеленые» превратились в инструмент США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы, уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» «не соответствует предписаниям» ЕС.

«Зеленые» давно пытались изменить в сторону ужесточения политику ФРГ в отношении России. Раньше на подобные заявления Бербок просто не обращали внимание, напоминая, что «зеленые» ничего в ФРГ не решают». Но сейчас они тоже получили влияние. К тому же, у них сейчас поддержка и со стороны христианских демократов. Так что «зеленые» стали инструментом США и Польши. Их цель, – переставить Германию на другие рельсы – уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Туда, где уже стоят Британия, Украина, Прибалтика», ­– перечислил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, новый канцлер Олаф Шольц пока не идет на поводу у этого антироссийского лобби, настаивая на запуске конструктивного диалога с Москвой. «И коалиционный договор как раз и отражает эту немецкую внутриполитическую борьбу. «Северный поток-2» там вообще не упомянут и обойдены другие острые углы», – отметил эксперт.

Рар указал, что Москве в этой ситуации нужно улучшать отношения напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии. «К примеру, как ожидается, Путин скоро проведет встречу с немецкими предпринимателями. Это будет очень правильный шаг для отстаивания своих интересов в Германии», – подчеркнул собеседник.

Накануне новый глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и «не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему. В минувшую пятницу появились сведения, что правительство Шольца поддерживает «Северный поток», но может заблокировать трубопровод в случае военного конфликта РФ и Украины.