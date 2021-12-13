 

Политолог объяснил, как Германию подталкивают к конфронтации с Россией

13.12.2021, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Зеленые» превратились в инструмент США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы, уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» «не соответствует предписаниям» ЕС.

«Зеленые» давно пытались изменить в сторону ужесточения политику ФРГ в отношении России. Раньше на подобные заявления Бербок просто не обращали внимание, напоминая, что «зеленые» ничего в ФРГ не решают». Но сейчас они тоже получили влияние. К тому же, у них сейчас поддержка и со стороны христианских демократов. Так что «зеленые» стали инструментом США и Польши. Их цель, – переставить Германию на другие рельсы – уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Туда, где уже стоят Британия, Украина, Прибалтика», ­– перечислил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, новый канцлер Олаф Шольц пока не идет на поводу у этого антироссийского лобби, настаивая на запуске конструктивного диалога с Москвой. «И коалиционный договор как раз и отражает эту немецкую внутриполитическую борьбу. «Северный поток-2» там вообще не упомянут и обойдены другие острые углы», – отметил эксперт.

Рар указал, что Москве в этой ситуации нужно улучшать отношения напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии. «К примеру, как ожидается, Путин скоро проведет встречу с немецкими предпринимателями. Это будет очень правильный шаг для отстаивания своих интересов в Германии», – подчеркнул собеседник.

Накануне новый глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и «не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему. В минувшую пятницу появились сведения, что правительство Шольца поддерживает «Северный поток», но может заблокировать трубопровод в случае военного конфликта РФ и Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС

25.09 / Белорусский программист показал программу, снимающую маски с силовиков

03.09 / Политика: Навальным затыкают «Северный поток-2»

01.07 / В Сочи ограничат максимальную площадь строящихся частных домов

20.10 / Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии

30.01 / В Москве двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали по делу о взятке

30.03 / Небоженко: Если встреча Путина с лидерами Германии и Франции произойдет, это будет “второй мюнхенский сговор”, который плохо отразится на всей Европе

30.07 / Профессор назвал полезные свойства персиков

04.03 / Верховный Суд оставил без движения иск Тупицкого об обжаловании указа Зеленского. Глава КСУ пропустил сроки

11.07 / В аэропортах Киева и Львова пассажиры будут проходить ПЦР-тестирование – Криклий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика