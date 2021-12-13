 

Укравшему во время ЧМ-2018 драгоценности колумбийцу назначили наказание в Казани

13.12.2021, 17:40, Новости дня
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В Казани 42-летнего гражданина Колумбии, который во время чемпионата мира по футболу совершил кражу драгоценностей на 160 млн рублей, приговорили к пяти годам лишения свободы, информирует прокуратура Татарстана.

«Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина Колумбии Эдгар Алехандро Валеро. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В суде установлено, что вечером 15 июля 2018 года подсудимый, находясь на территории выставочного центра «Казанская Ярмарка», похитил ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму свыше 160 млн рублей. После этого он скрылся с места совершения преступления на заранее подготовленном автомобиле, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Колумбиец был заочно арестован российским судом в сентябре 2018 года. Спустя год его задержали в Аргентине. После длительных переговоров Генеральная прокуратура РФ добилась его экстрадиции. Свою вину подсудимый полностью признал.

«Государственное обвинение запросило для подсудимого 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, полицейские нашли в лесу мешки с  похищенными гражданином Колумбии во время чемпионата мира по футболу в 2018 году ювелирными изделиями. Кража была совершена в июле 2018 года на территории Казанской ярмарки. При погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, похитили чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Пропажу обнаружили в аэропорту.



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