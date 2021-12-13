Стало известно о первом потенциальном покупателе системы С-500

Индийская сторона может стать первой в числе покупателей российских комплексов С-500, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», – сказал Борисов в интервью РБК, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ займется экспортом С-500 после того, как эти системы в необходимом объеме наполнят российскую армию.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3.

В июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны РФ подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».

Позже стало известно о появлении комплексов С-550. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на сегодняшний день известно об этих системах.