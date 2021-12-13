 

Стало известно о первом потенциальном покупателе системы С-500

13.12.2021, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Индийская сторона может стать первой в числе покупателей российских комплексов С-500, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», – сказал Борисов в интервью РБК, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ займется экспортом С-500 после того, как эти системы в необходимом объеме наполнят российскую армию.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3.

В июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны РФ подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».

Позже стало известно о появлении комплексов С-550. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на сегодняшний день известно об этих системах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Денисенко: Через 100 лет в учебниках по истории о Путине будут писать, как о дураке, который консолидировал украинскую нацию и проиграл

21.07 / Стало известно новое место работы уволившегося с Первого канала Шепелева

19.07 / Нападения и убийства – ABC рассказал, как боевики в Колумбии борются с нарушителями карантина

07.11 / Украина внесла в черный список десять уже умерших деятелей российской культуры

27.04 / В Польше один украинец откусил ухо другому – полиция

11.12 / Откладывание локдауна до января убьет до 6 тыс. украинцев – соучредитель Украинского института будущего

22.11 / Глава МИД Франции про Минск, Москву и Пекин – у наших конкурентов нет ни табу, ни ограничений

04.09 / Зеленский решил выступить в ГА ООН

06.07 / Смолий объяснил, почему Украина не может печатать деньги, как США или Китай

06.07 / Публицистка – американские врачи не имеют права убеждать мальчика, что он — мальчик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика