 

Врач предупредила об опасности тесной одежды

13.12.2021, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Меган Росси предупредила людей об опасности тесной одежды. По ее словам, в данном случае у человека может появиться вздутие живота или болевые ощущения.
Многие люди носят обтягивающую одежду, не подозревая о последствиях. Врач рекомендует реже надевать такие вещи, а если появляется такая необходимость, например, для посещения спортивного зала, то после тренировки лучше сразу же сменить ее. Это может стать отличной профилактикой метеоризма. Не зря данное состояние называется синдромом узких штанов.

Помочь может и определенная зарядка по утрам, например, йога. 15 минут будет вполне достаточно, чтобы избежать проблем в течение дня, расслабить кишечник и запустить его нормальную работу. Полезными станут прогулки на свежем воздухе в свободном наряде, контроль правильной осанки, теплая ванна, массаж.

Если же носить тесную одежду постоянно, то увеличивается риск появления изжоги, вздутия живота, проблем с нервами, которые спровоцируют появление перестетической невралгии. Особенно опасными являются леггинсы и корректирующее фигуру белье, после ношения которых в сдавливаемых областях тела появляются болевые ощущения.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Названы самые разочаровывающие туристов города мира

11.10 / Мщение Ахилла

11.09 / В Москве и Санкт-Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Закладки»

31.10 / Психолог рассказала, как улучшить свое финансовое положение

26.08 / Бес лимита

30.08 / Намайнить на диссертацию

07.01 / Мнение: Гармония

18.02 / Мнение: В защиту дистанционного образования

11.04 / Диетолог Селезнева назвала роль кофе и чая в похудении

25.12 / Скандалы: Золото с края земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика