Врач предупредила об опасности тесной одежды

Врач Меган Росси предупредила людей об опасности тесной одежды. По ее словам, в данном случае у человека может появиться вздутие живота или болевые ощущения.

Многие люди носят обтягивающую одежду, не подозревая о последствиях. Врач рекомендует реже надевать такие вещи, а если появляется такая необходимость, например, для посещения спортивного зала, то после тренировки лучше сразу же сменить ее. Это может стать отличной профилактикой метеоризма. Не зря данное состояние называется синдромом узких штанов.

Помочь может и определенная зарядка по утрам, например, йога. 15 минут будет вполне достаточно, чтобы избежать проблем в течение дня, расслабить кишечник и запустить его нормальную работу. Полезными станут прогулки на свежем воздухе в свободном наряде, контроль правильной осанки, теплая ванна, массаж.

Если же носить тесную одежду постоянно, то увеличивается риск появления изжоги, вздутия живота, проблем с нервами, которые спровоцируют появление перестетической невралгии. Особенно опасными являются леггинсы и корректирующее фигуру белье, после ношения которых в сдавливаемых областях тела появляются болевые ощущения.

Источник: www.express.co.uk