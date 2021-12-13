Мария Шукшина станет лицом рекламной кампании вакцины «Спутник-М»

Актриса Мария Шукшина приступила к съёмкам в рекламном ролике вакцины «Спутник-М», предназначенной для профилактики COVID-19 у подростков 12-17 лет. Старт кампании намечен на 20 декабря.

Сейчас вакцина «Спутник-М» проходит финальную стадию клинических испытаний перед государственной регистрацией и запуском в массовое производство. Когда она появится в поликлиниках, пока неясно, но рекламу решили начать как можно скорее.

«Мы просмотрели множество актрис на эту роль. Нам нужен был образ, вызывающий подсознательное доверие. После множества кастингов мы поняли, что это только Мария Шукшина в образе медсестры Елизаветы из телесериала «Брежнев», – рассказала продакт-менеджер вакцины Елена Гиренко.

Сама Мария Шукшина очень рада вернуться к полюбившемуся зрителю образу: «С момента, когда я играла Елизавету, прошло 16 лет. Многие актёрские краски ушли, приходится восстанавливать их. Это непростая работа. К тому же Елизавета придерживается иных, нежели я, взглядов на вакцинацию, это приходится преодолевать, перевоплощаясь в мою героиню», – говорит актриса.

Сумма гонорара Шукшиной за участие в рекламе не разглашается. Также не сообщается имя актёра, выбранного на роль школьника, опасающегося вакцинироваться от коронавируса. По сценарию, Елизавета в каждом ролике находит слова, убеждающие юного скептика сделать прививку. Помимо телевизионной рекламы, кампания включает изготовление рекламных буклетов, билбордов, интернет-баннеров, а также репосты в телеграм-каналах известных российских блогеров. Съёмки видеороликов проходят на Мальдивах.

О реакции антипрививочного сообщества на новую роль Марии Шукшиной ничего не известно.

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