 

Мария Шукшина станет лицом рекламной кампании вакцины «Спутник-М»

13.12.2021, 17:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса Мария Шукшина приступила к съёмкам в рекламном ролике вакцины «Спутник-М», предназначенной для профилактики COVID-19 у подростков 12-17 лет. Старт кампании намечен на 20 декабря.

Сейчас вакцина «Спутник-М» проходит финальную стадию клинических испытаний перед государственной регистрацией и запуском в массовое производство. Когда она появится в поликлиниках, пока неясно, но рекламу решили начать как можно скорее.

«Мы просмотрели множество актрис на эту роль. Нам нужен был образ, вызывающий подсознательное доверие. После множества кастингов мы поняли, что это только Мария Шукшина в образе медсестры Елизаветы из телесериала «Брежнев», – рассказала продакт-менеджер вакцины Елена Гиренко.

Сама Мария Шукшина очень рада вернуться к полюбившемуся зрителю образу: «С момента, когда я играла Елизавету, прошло 16 лет. Многие актёрские краски ушли, приходится восстанавливать их. Это непростая работа. К тому же Елизавета придерживается иных, нежели я, взглядов на вакцинацию, это приходится преодолевать, перевоплощаясь в мою героиню», – говорит актриса.

Сумма гонорара Шукшиной за участие в рекламе не разглашается. Также не сообщается имя актёра, выбранного на роль школьника, опасающегося вакцинироваться от коронавируса. По сценарию, Елизавета в каждом ролике находит слова, убеждающие юного скептика сделать прививку. Помимо телевизионной рекламы, кампания включает изготовление рекламных буклетов, билбордов, интернет-баннеров, а также репосты в телеграм-каналах известных российских блогеров. Съёмки видеороликов проходят на Мальдивах.

О реакции антипрививочного сообщества на новую роль Марии Шукшиной ничего не известно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Подразделения армии США в Сирии получили военные грузы из Ирака

21.11 / Мнение: О большой победе международных «толерастов»… И над Россией тоже

22.05 / Стилист Анна Шарлай назвала лучшие и худшие наряды Евровидения-2021

28.01 / Добронравов назвал главное условие для завершения съемок «Сватов» в 2021 году

09.12 / Политолог Сергей Марков рассказал о двух требованиях Путина касаемо Украины

17.06 / Воспитание сына джентльменом: учим открывать двери девочкам, и не только

19.10 / “Никогда не ем пластиковыми приборами” – Бузова рассказала о раздельном сборе мусора

20.09 / Американский генерал курирующий войска США в Афганистане: Разведка до сих пор не установила, платила ли Россия «вознаграждение» талибам за убийство американских военных

26.04 / Ольга Бузова выпустит песню «Медалька» в честь Дня Победы

12.06 / Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика