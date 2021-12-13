Стало известно, зачем в антарктических условиях выращивают овощи

Мало кто знает о том, что на территории Антарктиды работает самая настоящая теплица, в которой собирают неплохие урожаи. Разумеется, это помогает прокормить полярников. Однако содержание самой теплицы, требующей огромного количества топлива, обходится недешево.

У данного объекта есть еще одно важное предназначение, говорят ученые. Оказывается, здесь проводят эксперименты по выращиванию сельскохозяйственных растений. Полученные знания и опыт наверняка пригодятся во время колонизации Марса.

Так также появятся такие теплицы, отмечают специалисты. Характерной особенностью антарктической теплицы является то, что урожай в ней получают без естественного света и даже без обыкновенной земной почвы.