Стало известно, зачем в антарктических условиях выращивают овощи
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Мало кто знает о том, что на территории Антарктиды работает самая настоящая теплица, в которой собирают неплохие урожаи. Разумеется, это помогает прокормить полярников. Однако содержание самой теплицы, требующей огромного количества топлива, обходится недешево.
У данного объекта есть еще одно важное предназначение, говорят ученые. Оказывается, здесь проводят эксперименты по выращиванию сельскохозяйственных растений. Полученные знания и опыт наверняка пригодятся во время колонизации Марса.
Так также появятся такие теплицы, отмечают специалисты. Характерной особенностью антарктической теплицы является то, что урожай в ней получают без естественного света и даже без обыкновенной земной почвы.
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