Удачный цвет одежды сделает кожу ярче и ровнее: небольшие секреты, как выглядеть красивой без использования косметики

Естественная красота – это всегда тренд, который нравится многим. Вот почему в наши дни многие девушки тратят время на макияж, чтобы лицо выглядело так, будто на нем нет мейк-апа.

Однако следующие секреты красоты помогут выглядеть красиво и без использования косметики.

Формирование бровей

Когда вы не пользуетесь косметикой, ваши брови естественным образом становятся центром внимания на вашем лице. Если они у вас слишком тонкие, увлажняйте их, ежедневно применяя смесь касторового масла и витамина А.

Не забывайте аккуратно выщипывать брови, чтобы они оставались в идеальной форме. Если вас по-прежнему не устраивает линия, можно сделать татуаж. Не забывайте выбирать цвет бровей, соответствующий вашему оттенку волос. Старайтесь, чтобы они не быть слишком светлыми или слишком темными.

Внимание на глаза

Чтобы область вокруг глаз выглядела естественно яркой, можно сделать два шага. Шаг первый: попробуйте завить ресницы. Тогда вам больше не придется тратить время на нанесение туши или накладных ресниц.

Шаг второй: вам нужно обработать темные круги, чтобы убрать усталый вид с лица. Начнем с обзора вашего ежедневного рациона. Темные круги под глазами появляются из-за нехватки в организме железа и витамина B (в большом количестве этих веществ содержится печень, красное мясо).

Вам нужно выбрать крем для глаз с отбеливающей функцией или крем, содержащий ретинол. Холодная мята или зеленый чай также отлично подходят для расслабления области вокруг глаз.

Отбеливание зубов

Солнечная улыбка поможет вам с первой встречи набрать баллы в глазах собеседника. По возможности регулярно используйте крем для отбеливания зубов, особенно после кофе или нескольких бокалов вина.

Но не переусердствуйте, потому что зубная паста может стирать слой эмали, вызывая дискомфорт. Если ваши зубы серые или желтые от природы, обратитесь к стоматологу для профессионального отбеливания.

Увлажняйте губы

Питательные вещества, увлажняющие кремы и эксфолианты важны не только для вашего лица, но и для ваших губ.

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Иногда используйте натуральные масла (например, оливковое масло) вместо бальзама, чтобы питать губы. Каждую неделю следует отшелушивать кожу, а затем наносить увлажняющий крем.

Этот метод поможет вашим губам разгладиться и сохранить необходимый розовый цвет. А вместо обычной помады следует наносить цветной бальзам для губ. Последний обладает легким блеском, благодаря чему губы становятся пухлыми, но при этом выглядят естественно.

Уход за волосами

Тусклые, сухие волосы никогда не сделают ваше лицо ярче. Нужно обрезать секущиеся кончики, пользоваться увлажняющими средствами для волос и не переборщить со средствами для укладки.

Регулярное кондиционирование волос кокосовым маслом поможет вашим волосам стать более сильными, блестящими, даже предотвратит появление перхоти, сухости кожи головы и многих других проблем. Кроме того, использование шампуней на травах также поможет уменьшить выпадение волос.

Используйте солнцезащитный крем

Ультрафиолетовое излучение вызывает преждевременное появление на коже морщин и других признаков старения. Они могут даже привести к другим проблемам с кожей, особенно у людей со светлой и тонкой кожей.

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Поэтому вам нужно круглый год использовать солнцезащитные средства или лосьоны с SPF, чтобы ваша кожа выглядела молодой.

Обратите внимание на свою кожу

Косметологи утверждают, что мыть лицо не следует чаще 2 раз в день. Утром вы можете использовать очищающее средство, лосьон или просто кубик льда.

Не трите лицо слишком сильно, так как эти процессы могут вызвать покраснение или возникновение морщин.

Применение маски (например, маски из белой глины) один раз в неделю также является эффективным средством в уходе за кожей. Если ваша кожа не слишком чувствительна, вы можете отшелушивать ее раз в неделю.

Также обязательно используйте увлажняющий крем – это самое главное. Следует выбирать крем с легкой текстурой, легко впитывающийся, подходящий как для дня, так и для ночи.

В течение дня, каждый раз, когда вы видите, что ваша кожа лица немного тускнеет, вам просто нужно немного потереть ладонь и погладить лицо, чтобы снова стало красивым.

Высыпайтесь

Первое и самое важное для обладания естественной красоты без макияжа – это здоровый сон. Вы не поверите, но высыпаться очень важно. Хороший ночной сон продолжительностью не менее 7-9 часов, без пробуждения в середине, поможет вам иметь яркие глаза, избавиться от темных кругов и отечности.

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Ложиться спать нужно до 23:00, чтобы организм вырабатывал один из своих «гормонов красоты» – мелатонин. Постарайтесь лечь на спину. В таком положение спать полезнее.

Пересмотрите свое питание

Здоровая пища важна не только для красоты вашей кожи, но и для здоровья вашего тела. Многие исследования подтвердили взаимосвязь между нашей кожей и пищей, которую мы едим каждый день.

Жир морской рыбы, растительные масла, орехи и бобовые продукты являются важными продуктами в этих отношениях. Они являются хорошим источником жирных кислот, витамина Е и каротина.

Молочные продукты также очень полезны. Потому что они дают организму доступ к здоровым пищеварительным бактериям. Каждый день нужно есть свежие фрукты, овощи, полезные жиры и белки. Конечно, лучший друг естественной красоты – вода.

Старайтесь выпивать около 8 стаканов воды в день. Также можно пить зеленый чай. Это напиток, который содержит антиоксиданты и помогает сохранять кожу свежей даже без макияжа.

Найдите подходящий цвет

Правильный выбор цвета одежды сделает вашу кожу ярче, скроет неровности на коже, и в целом она будет выглядеть более привлекательно. Кожа без тонального крема может выглядеть очень бледной. Если это так, то не стоит выбирать темные или холодные тона.

Белый тоже не лучший выбор. Следует использовать такие цвета: синий, бирюзовый, ярко-зеленый, персиково-розовый.

Чтобы выбрать наиболее подходящий цвет, нужно учитывать оттенок кожи, форму лица, особенности фигуры и стиль одежды.

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, как выглядеть красивой без использования косметики. Наши простые советы помогут вам в этом деле. Причем для того, чтобы выглядеть красиво без косметики, не нужно тратить много денег. Все, как вы заметили, очень просто.