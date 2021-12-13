Винницкая область может покинуть “красную” зону карантина – Шмыгаль

“Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из “красной” зоны, а сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассмотрен вопрос о ее переводе в “желтую” зону”, – сказано в релизе.

Когда именно соберется Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая принимает такие решения, в релизе ОП не сообщается.

“Красный” уровень карантина в Винницкой области введен с 18 ноября. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня утром говорил, что “красную” зону также может покинуть Хмельницкая область.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло 90,3 тыс. человек.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

После этого “красный” уровень эпидемической опасности был введен в Киеве и 18 областях. С 7 декабря восемь областей Украины и Киев покинули “красную” зону эпидемической опасности. Сейчас, кроме Винницкой, в ней остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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