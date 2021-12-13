 

“Гнезда пингвинов полностью засыпаны”. На антарктической станции “Академик Вернадский” выпало 262 см снега

13.12.2021, 17:06, Новости дня
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Об этом написали в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.

“С первого декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег идет почти постоянно, и по прогнозам наших метеорологов высота покрова может еще увеличиться. Конечно, такая погода разнообразит жизнь не только полярников – надо махать лопатой, чтобы расчистить основные участки, а их главных соседей – пингвинов”, – отметили в посте.

По словам полярников, гнезда пингвинов, расположенные в низменностях, полностью засыпаны снегом: из них торчат головы птиц, которые продолжают высиживать яйца.

“Пингвинам, успевшим занять места на возвышенностях, повезло больше. Их присыпало частично. Однако волноваться о засыпанных не стоит, они к этому приспособлены. Пингвины могут сами откопать гнезда, делая телом “трубы” в снегу. Кроме того, они очень прыткие. Чтобы передвигаться по глубокому снегу, не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1802210873322115

О появлении птенцов у пингвинов, проживающих рядом со станцией “Академик Вернадский” украинские полярники сообщили 9 декабря. Первый месяц птенцы будут оставаться в гнезде. Родители греют их, кормят и охраняют по очереди, как и высиживали яйца, рассказали в центре. Пока один из пары сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

12 декабря полярники показали видео с птенцами пингвинов.

Пингвины дженту (Gentoo) – самые крупные после императорских и королевских. Самцы достигают веса 9 кг, а самки – 7,5 кг, рост взрослых особей – 70–90 см. Под водой могут достигать скорости 36 км/ч. Отличаются красным клювом и черно-белым “фраком”.

Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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