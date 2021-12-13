 

Рост на 22%: инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 трлн рублей

13.12.2021, 16:57, Разное
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В сравнении с аналогичным периодом 2020 года инвестиции в экономику Москвы выросли почти на 22%. При этом общероссийский показатель составил 7,6%.

“На долю столицы сегодня приходится 18,6 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал”, – уточнил Ефимов.

За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал столицы вырос в 2,7 раза. Больше всего средств предприятия вкладывают в машины и оборудование – за первые три квартала 2021 года на них пришлось 41,3% вложений. Доля инвестиций в строительство и благоустройство составила 30,4%.

Сохранению инвестиционной активности помогают меры поддержки предприятий от правительства Москвы, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. Он напомнил, что компаниям предоставляется специальная инфраструктура для размещения производств на выгодных условия, субсидии и льготные займы.

“Сегодня 130 компаний имеют право на налоговые преференции, среди них промышленные комплексы, технопарки и якорные резиденты технопарков, совокупные инвестиции которых за последние пять лет составили 100,5 миллиарда рублей”, – рассказал Прохоров.

Несмотря на восстановление экономики, власти Москвы продолжают поддерживать предприятия. В прошлом году появилась программа стимулирования создания рабочих мест приложения труда. Застройщики могут получить поддержку от города, если вместе с жильем строят офисы и другие деловые объекты.

Ранее Владимир Ефимов сообщил о восстановлении сферы услуг Москвы после нерабочих дней. С 22 по 28 ноября ее среднесуточный оборот составил 22,42 миллиарда рублей. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период докризисного 2019 года.



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