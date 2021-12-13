 

Рыбаки сняли на видео редкую акулу в окрестностях Сочи

13.12.2021, 16:57, Разное
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Промысловики похвастались необычным уловом на своей странице в “Инстаграм”. Не скрывающие радости мужчины показали акулу, угодившую к ним в сети, со всех ракурсов. Позже морского обитателя отпустили с миром в родную среду обитания. Несмотря на то, что катран не внесен в Красную книгу, он встречается очень редко и его ловля находится под запретом.

Об особенностях этого вида акул рассказал эколог Вениамин Голубитченко. От своих собратьев они отличаются костяными белыми шипами на плавниках. Питаются они рыбой. В длину картаны могут достигать до двух метров.

“Но для людей не опасны”, – подчеркнул специалист.

По его словам, в Черном море в принципе не водятся такие акулы, которые могли бы представлять угрозу для людей. Впрочем, иногда из Средиземного моря иногда наведываются более страшные гости. Так, в районе Батуми однажды повстречали голубую акулу.



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