Рыбаки сняли на видео редкую акулу в окрестностях Сочи

Промысловики похвастались необычным уловом на своей странице в “Инстаграм”. Не скрывающие радости мужчины показали акулу, угодившую к ним в сети, со всех ракурсов. Позже морского обитателя отпустили с миром в родную среду обитания. Несмотря на то, что катран не внесен в Красную книгу, он встречается очень редко и его ловля находится под запретом.

Об особенностях этого вида акул рассказал эколог Вениамин Голубитченко. От своих собратьев они отличаются костяными белыми шипами на плавниках. Питаются они рыбой. В длину картаны могут достигать до двух метров.

“Но для людей не опасны”, – подчеркнул специалист.

По его словам, в Черном море в принципе не водятся такие акулы, которые могли бы представлять угрозу для людей. Впрочем, иногда из Средиземного моря иногда наведываются более страшные гости. Так, в районе Батуми однажды повстречали голубую акулу.