В РФ разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон»

Дополнительный план реагирования при распространении коронавируса, в частности нового штамма «омикрон», разработан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в Госдуме.

«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», и его направили на соответствующий доклад», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

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Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».

До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в ходе которого озвучат план по противодействию новому штамму коронавируса "омикрон".