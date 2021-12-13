В РФ разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон»
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Дополнительный план реагирования при распространении коронавируса, в частности нового штамма «омикрон», разработан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в Госдуме.
«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», и его направили на соответствующий доклад», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
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Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».
До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в ходе которого озвучат план по противодействию новому штамму коронавируса "омикрон".
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