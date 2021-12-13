 

Обвиняемым по делу об убийстве Япончика вынесли приговор

13.12.2021, 16:56, Новости дня
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Вынесен приговор фигурантам по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщили в Мосгорсуде.

«Мосгорсуд приговорил [Джамбулу] Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, [Муртази] Шаданию – 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Присяжные ранее сочли подсудимых виновными по всем статьям. Прокуратура запрашивала Джанашии и Шадании 16 и 17 лет колонии соответственно.

Шадания и Джанашия не признают вину.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья – вор в законе Илья Симония (Махо) – с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова.

Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль «Газель», мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии, 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из «Газели» выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Приговором суда Кахе Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



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