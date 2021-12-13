 

Названы пять продуктов, наносящих вред мозгу человека

13.12.2021, 16:48, Разное
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В США изучили продукты по уровню вреда для мозга человека. Выделили 5 наиболее опасных.
Доктор Гарвардской медицинской школы Ума Найду пояснила о влиянии пищи на когнитивные способности людей. По словам ученой, существует пять наиболее опасных для здоровья продуктов, ставящих под удар мыслительные процессы мозга.

Рекомендуется исключить чрезмерное потребление сахара, потому что помимо синтеза глюкозы, что является полезным для мозга, он провоцирует снижение памяти в результате уменьшения пластичности гиппокампа. Доктор советует уменьшить количество жареной пищи, так как она пагубно влияет на умственную деятельность. Мешают переработке глюкозы потребление крахмала и углеводов в больших количествах.

Найду призывает исключить употребление нитратов, так как это наносит удар по всему организму. Советует она исключить и алкоголь – в силу его пагубного воздействия на кору головного мозга.

Источник: inosmi.ru



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