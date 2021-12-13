Доктор Мясников рассказал о суперраспространителях коронавируса

Александр Мясников в программе «О самом главном» пояснил о суперраспространителях коронавируса. По словам врача, такие люди могут быть опасными разносчиками вирусной инфекции.

Суперраспространителями являются люди, которые при малейшем контакте способны заразить коронавирусом окружающих. При этом есть люди, которые не распространяют вирус, даже если будут есть с человеком из одной тарелки. Коллективный иммунитет может образоваться у населения, когда большая часть уже переболела определенным штаммом ковида. При этом начинают появляться новые штаммы, а причиной становятся заражения людей с ослабленным иммунитетом. То есть, они появляются внутри страны, а не привозятся из-за границы или развиваются в организмах животных. Речь идее о больных раком, с хроническими недугами почек и ВИЧ. Иными словами, в ослабленном организме вирус быстрее мутирует, а такие люди и называются суперраспространителями.

Именно этой категории людей следует прививаться несколько раз, так как их организмы реагируют на вакцину хуже, чем у здоровых людей с крепким иммунитетом.

Источник: smotrim.ru