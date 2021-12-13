 

Мама Наташи Королевой нашла новый способ заработка

13.12.2021, 16:48, Разное
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Людмила Порывай, которая является матерью Наташи Королевой, решила организовать новый бизнес. Она предлагает всем подписчикам заказывать видеопоздравления с ее участием.
Мама известной певицы, которая уже обладает почти таким же уровнем известности, как ее дочь, не только освоила Instagram в 70+, но и нашла способ, как на нем заработать.

“Мама Люба” – так ее называет дочь – решила, что популярность не должна пропадать зря, и она предлагает фолловерам своеобразные услуги по записи поздравления с абсолютно любым праздником. Сама она оценивает этот стартап как некое хобби, потому как не имеет проблем с достатком, находясь замужем за преуспевающим бизнесменом и получая пенсию в США.

Однако даже это начинание вызвало бурю эмоций у неравнодушных, которые принялись оставлять гневные комментарии под постами женщины. Она старается не обращать на это внимания и продолжает радоваться жизни.

Источник: www.5-tv.ru



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