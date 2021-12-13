 

Мнение: Маск против льгот на электромобили, Фольксваген обгоняет Теслу и почему Убер не любят даже в США

13.12.2021, 16:44, Разное
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1. Как известно, Тесла смола поднять свой бизнес по продажам дорогих и невыгодных в эксплуатации электромобилей благодаря государственным льготам и субсидиям на их покупку. Однако теперь господин Маск выступает против льгот на электромобили:

https://lenta.ru/news/2021/12/07/musk_protiv/

Основатель Tesla Илон Маск выступил против законопроекта США о государственной финансовой поддержке при покупке электромобилей. Об этом предприниматель заявил в интервью Wall Street Journal.

«Честно говоря, я бы свернул весь этот законопроект», — отметил миллиардер. Он подчеркнул, что негативно относится к любым попыткам регулирования со стороны властей, поскольку государство должно играть роль «судьи, а не игрока на поле».

Американский законопроект был принят Палатой представителей. Он предполагает выделение налоговой субсидии в размере 12,5 тысячи долларов на покупку электромобилей, которые были созданы на заводах, являющихся членами профсоюзов и использующих аккумуляторы, изготовленные в США.

Tesla, в свою очередь, не состоит в профсоюзе, поэтому на покупку её продукции будут распространяться гораздо меньшие льготы.

2. За океаном дела у Илона Маска также идут плохо. Американская Тесла предсказуемо проигрывает немцам на европейском рынке:

https://lenta.ru/news/2021/12/01/teslaeurop/

Tesla проиграла конкуренцию в Европе автопроизводителю Volkswagen. Немецкий гигант перегнал ее по продажам электромобилей в европейском регионе и по итогам первого полугодия 2021-го занял 26 процентов рынка. Как сообщает CNBC, в пользу Volkswagen играет узнаваемость бренда, местное производство и более низкие цены.

Самый популярный электромобиль компании — хэтчбек ID.3, стоимость которого стартует от 40 тысяч долларов (чуть менее трех миллионов рублей). Ещё одна востребованная модель внедорожника, ориентированного на мировой рынок, ID.4 была представлена в сентябре 2020 года. Однако лидерство Volkswagen может быть недолгим, поскольку Tesla к концу года намеревается открыть собственную фабрику.

С другой стороны, в глобальном масштабе Volkswagen пока отстает от Tesla: за три квартала текущего года Tesla поставила 627 тысяч электромобилей, а Volkswagen только 293 тысяч. Однако у немецкого концерна большие планы на будущее: в ближайшее десятилетие он намерен выпустить новые полностью электрические автомобили.

3. Живущий за рубежом блогер mikexerov объясняет, почему крупнейший американский такси-агрегатор Убер не любят даже в США (не говоря уже о других странах, где его периодически запрещают):

https://olegmakarenko.ru/2291820.html?thread=832616044#t832616044

Насчёт Убера — согласен. Их надо давить. Они хорошо устроились. Ведь начиналось всё так, что это, мол, был агрегатор для людей, которые после основной работы решили “подкалымить”.

Но в реальности, большинство водителей просто тупо работают в Убере таксистами. Однако в отличие от последних не имеют никакой социалки, ничего.

Насчёт того, что типа водители просто самозанятые “сабконтракторы” — это не аргумент. У меня, например, в компании в США работает около 200 человек. Как бы было прекрасно, если бы каждый из них был не работником, а независимым “сабконтрактором”, с которым я просто заключал бы не договор о найме, а просто о предоставлении услуг, как от частников. Просто песня была бы. Никаких выплат в пенсионный фонд, за медицинскую страховку, и т.д.

Именно этим Убер и занимается, уходов от налогов и социалки. Я думаю, они жирно подмазывают конгрессменам, так как никто никаких мер против них и подобных компаний не принимает. Хотя разговоров у нас на этот счёт много.

Источник: Место для дискуссий



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