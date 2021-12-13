 

Названы риски для здоровья от пищевых красителей

13.12.2021, 16:39, Новости дня
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Многие полагают, что синтетические красители в пищевых продуктах настолько вредны для нашего организма, что могут даже вызвать раковую опухоль. Насколько справедливо данное утверждение, решили проверить исследователи из университета Южной Каролины (США).

После ряда экспериментов на лабораторных грызунах, они пришли к выводу, что красители действительно могут вызывать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, которые, в некоторых случаях провоцируют появление раковой опухоли.

Однако следует иметь в виде, что такие воспаления появляются лишь при злоупотреблении продуктами с пищевыми красителями. Если вы время от времени отведаете лакомство, вам ничего не угрожает, уточняют ученые. Кстати, злоупотребление любыми продуктами питания могут закончиться для организма плачевно. Просто будьте умерены в приеме пищи и пытайтесь разнообразить свой рацион.



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