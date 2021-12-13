“Хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки”. Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио

“Альбом был создан совместно с режиссером Аланом Бадоевым, певцом Dantes, артистом Евгением Мильковским, певцом Артемом Пивоваровым и другими”, – отмечается в релизе.

Идея записать альбом возникла у Кириленко два года назад.

“Алан Бадоев был первым, кому артист отправил демку с предложением о коллаборации. “Мне нравится идея, давай попробуем”, – прилетело в ответ. В результате в альбом вошли шесть уникальных треков, шесть исключительных историй”, – говорится в релизе.

По словам Кириленко, в своем альбоме ему “хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки”.

“Мне кажется, у нас все получилось. Сейчас я понимаю, что продолжению быть. Вторая часть альбома выйдет в 2022 году”, – заявил он.

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