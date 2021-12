“Неправдивые обвинения опасны”. Посольство США ответило на слова Путина о “геноциде” на Донбассе

О “геноциде” Путин заговорил, реагируя на слова исполнительного директора пропагандистской медиакомпании “Россия сегодня” Кирилла Вышинского, которого в Украине подозревают в госизмене.

Вышинский рассуждал о “русофобии” в странах Балтии и Украине, заявляя, что “это приводит к геноциду”. Он назвал “ярким примером геноцида русскоязычных или представителей многонационального русского народа” ситуацию на Донбассе, часть которого оккупирована незаконными вооруженными формированиями РФ. По мнению Вышинского, там для людей создают “физически невыносимые условия, не позволяющие им выживать, или просто их убивают”.

Путин со словами пропагандиста согласился, не конкретизируя, кого считает виновным в происходящем.

“То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем, и это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали”, – заявил он.

13 декабря посольство США в Украине отреагировало на эти заявления, подчеркнув, что “неправдивые обвинения в геноциде опасны”.

“Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает тюрьму граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта. Мир это знает, и ложь России по поводу Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия”, – говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

В Офисе президента заявления Путина связали с тем, что в России “продолжают мероприятия информационной подготовки к возможному вторжению”. “Что касается геноцида, то все хорошо знают, кто там на самом деле кого “геноцидит”. Даже ситуация с COVID на оккупированных территориях показывает (а она там катастрофическая), кто кого. Или такие вещи, когда мы в ТКГ просим их обменять беременных женщин или тяжелобольных людей. […] Отказываются! Так кто кого “геноцидит”?” – сказал советник главы ОП Алексей Арестович 12 декабря.

The world knows this, and Russia’s lies about Donbas are another obvious attempt to shift blame for the suffering Russia has caused.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 13, 2021

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—