“Потом будем проверять”. Стефанчук порекомендует народным депутатам книги для чтения на рождественские каникулы

“Завтра у нас будет… День национального чтения. Хочу внести новую традицию по примеру британского парламента, когда спикер рекомендует депутатам книги, которые надо прочитать. Завтра выставлю свои ТОП-5 книг, которые буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул”, – сказал он.

Также Стефанчук планирует продлить эту инициативу летом следующего года.

“На летние каникулы дам им очень большой список литературы, у них будет больше времени. И потом будем проверять, придерживались ли они этого”, – добавил спикер ВРУ.

Видео с 30-й минуты:

ВИДЕОВидео: Телеканал Рада / Youtube

Контекст:

Сообщив о Дне национального чтения, Стефанчук, скорее всего, имел ввиду церковный праздник Наума Грамотника, который отмечается 14 декабря.

Международный день чтения книг приходится на 6 сентября, Всемирный день книги отмечают 23 апреля, а Всемирный день чтения вслух – 4 марта.

14 декабря в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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