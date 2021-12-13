В четвертую волну COVID-19 в России выросла смертность среди женщин



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Бывший сотрудник Росстата независимый демограф Алексей Ракша опубликовал на своей странице в Facebook данные изменения смертности по возрастным группам и полу по кварталам 2020-2021 в сравнении с 2019 и первым кварталом 2020 года. Из графиков следует, что в четвертом квартале в 2020 году смертность среди мужчин и женщин в возрасте от 65 до 74 лет выросла на 50-60%. Однако осенью 2021 году рост смертности среди мужчин той же возрастной группы составил 50-60%, а среди женщин — 80%.

«С каждой новой волной в РФ женщины страдают сильнее, а мужчины — слабее или так же. Более того, чем выше избыточная смертность в регионе, тем больше ее превышение у женщин по сравнению с мужчинами», — написал демограф.

Как сообщил экспертов МедПорталу, похожая картина в прошлом году наблюдалась в Украине и Молдове. Увеличение женской смертности во многом связано с тем, что женщины значительно чаще вовлечены в сферу обслуживания, здравоохранения и образования, где подразумевается постоянный контакт с людьми. Медсестры, продавцы, учителя и воспитатели — на постсоветском пространстве эту работу традиционно выполняют женщин.

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Другим серьезным фактором могут быть антипрививочные настроения, которые особенно заметны среди женщин, считает Алексей Ракша. Женщины также более склонны доверять мнениям гомеопатов и “целителей”.

В октябре 2020 года директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что уровень заболеваемости среди женщин в РФ выше на 2-3%, чем у мужчин. Причины такого «перевеса» эксперт не назвал.

Аналогичная ситуация была зарегистрирована в Уэльсе в июне 2020 года, когда уровень заболеваемости среди женщин составил 64%. Представители профсоюзов заявили, что в сфере здравоохранения и социального обеспечения работают преимущественно женщины, поэтому медсестры и сиделки домов престарелых приняли на себя основной удар пандемии. Кроме того, женщинам чаще приходится ухаживать за больными родственниками.