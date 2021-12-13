 

Виталий Милонов: Глава ВГС Ливии аль-Мишри готовит в Ливии плацдарм для ИГ*

13.12.2021, 16:13, Разное
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“К власти пытаются прийти одни террористы с помощью других террористов. Но на самом деле в Ливии-то, что греха таить, легитимного правительства, действующего по всей территории страны, нет. Вот эти утратившие былую законность структуры пытаются в обход демократических институтов и процедур закрепиться во власти. И почему-то этим людям помогают американцы и турки.

Понятно, что те же турки хотели бы видеть плацдарм для своего военного развития, строительства великого Турана. А американцам выгодно, что эти бандиты готовы за какую-то чечевичную похлебку выполнять самую грязную работу. Развязывать войну с теми государствами, которые мешают США”, — считает Милонов.

Также депутат призвал не обращать внимания на вбросы о “ЧВК Вагнера”, которые распространяет Халед аль-Мишри, для прикрытия переброски афганских наемников.

“Требовать от этих уродов какого-либо адекватного поведения невозможно. Они, к сожалению, не поменяются. Радикалы будут себя также вести в будущем. А то, что они пытаются расплодить всякие фейки про “ЧВК Вагнера”, то мы это слушаем постоянно. От американцев, от других, они вечно об этом говорят. Для США главное, чтобы боевики продолжали выполнять за них грязную работу”, — заключил депутат.



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