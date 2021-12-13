В новогодние праздники парковка в Москве станет бесплатной

В праздничные дни все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Оставить автомобиль и не платить деньги за стоянку можно будет даже в центре столицы, где в обычные дни тариф составляет 380 рублей в час.

Припарковать личный транспорт 9 января можно по правилам, которые действуют по воскресеньям. Бесплатные парковки в этот день будут везде, кроме улиц в центре с тарифом в 380 рублей в час.

“Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам”, – отметил Ликсутов.

Напомним, что платная парковка в столице появилась в июне 2013 года. Изначально ее зона распространялась на районы в пределах Бульварного кольца. В августе 2014-го пространство платного паркинга расширилось до границ Третьего транспортного кольца. Это помогло снизить загруженность улиц и улучшить дорожно-транспортную ситуацию в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об украшении города к новогодним праздникам и катках с искусственным льдом.