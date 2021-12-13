 

Ракета «Протон-М» вывела на орбиту разгонный блок со спутниками связи

13.12.2021, 16:12, Новости дня
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Стартовавшая с космодрома «Байконур» ракета «Протон-М» вывела на промежуточную орбиту разгонный блок «Бриз-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Запуск состоялся в 15.07 мск. Разгонному блоку предстоит включить двигательную установку пять раз, чтобы вывести спутники на требуемые орбиты. Ожидается, что «Экспресс-АМУ7» отделится от «Бриза-М» через 17 часов 50 минут после пуска, «Экспресс-АМУ3» – еще через 17 минут, передает РИА «Новости».

Спутники достигнут до места назначения с помощью собственных двигательных установок. На это «Экспресс-АМУ7» потратит не более 56 суток, а «Экспресс-АМУ3» – до 59 суток.

Ранее пуск неоднократно переносился. Это был второй старт тяжелого «Протона» в 2021 году.



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