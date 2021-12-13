На Украине признали бессмысленность отключения РФ от SWIFT

Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, сообщил экономист Александр Хмелевский.

По его словам, исключить одного из участников системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза, передает украинская газета «Факты».

При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.

Экономист подчеркнул, что в любом случае для РФ подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.

«Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан», – резюмировал он.

Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения РФ от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.

В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение РФ от системы SWIFT не станет катастрофой.

Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения РФ от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение РФ от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в РФ базы для аналога SWIFT.