Иван Ургант получил в наследство квартиру в центре Санкт-Петербурга

Иван Ургант унаследовал квартиру своей бабушки. После смерти Нины Ургант недвижимость, расположенная в центре Санкт-Петербурга, перешла к внуку.

Площадь квартиры, в которой теперь полноправно может жить известный ведущий, составляет порядка 100 квадратных метров. Согласно последним данным, недвижимость была подарена Нине Ургант внуком, которой он юридически владел и после приобретения. Поэтому после смерти актрисы не возникло проблем с решением, кому отойдет наследство.

Наследником первой очереди на остальную собственность бабушки ведущего является его отец Андрей Ургант, поэтому ему достанется дом в поселке Грузино и другая имеющаяся недвижимость. Например, две квартиры в черте Санкт-Петербурга, одна из которых располагается в самом центре.

Народная артистка РСФСР в последние дни жизни не занималась творчеством и не участвовала в театральных постановках. Ей помогали сын и внук.

Как заявили представители семейства Ургант, ссор из-за наследства ждать не стоит. Все члены семьи являются самодостаточными взрослыми людьми.

Источник: www.spb.kp.ru