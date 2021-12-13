Певец Шура рассказал о своей стерильности

46-летний артист Шура рассказал, что он физически не имеет возможности стать отцом. Певец является практически стерильным.

Певец Александр Медведев, более известный зрителям под псевдонимом Шура, сообщил, что не может иметь детей из-за сложностей со здоровьем. Заявление было сделано в эфире нового шоу “Cуперстар! Возвращение”, где артист затронул еще некоторые аспекты.

Согласно словам артиста, он все еще не обрел женщину своей жизни, хотя позади множество разных отношений. Певец считает своей настоящей семьей собак – Юсю и Муху. Во время выступлений они преданно ждут певца в гримерке.

Автор песни “Твори добро” уточнил: если все-таки у него теоретически получится дать потомство, то существует большая вероятность, что ребенок родится с серьезными нарушениями здоровья. Такого развития событий Александр Медведев не представляет и сейчас сосредоточен на участии в телепроекте, пишет портал Newinform.

Источник: newinform.com