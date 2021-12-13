Вику Цыганову исключили из проекта “Суперстар”

Известная певица Вика Цыганова больше не является участницей шоу “Суперстар”. Она была исключена из проекта решением жюри.

В одном из выпусков шоу, в котором участвуют популярные звезды прошлого, Цыганова выступила вместе с Олегом Газмановым с песней “Есаул”. Получив за выступление низкие оценки и критику судей, артистка была вынуждена покинуть шоу по правилам проекта.

Критики и судьи аргументировали свое решение тем, что певица выбирает “слишком мужские песни”, а это категорически не подходит ее образу и портит саму песню.

Зрители же, наоборот, поддержали Цыганову и считают, что мнение жюри было изначально предвзятым. Так считает и сама артистка. Больше всего досталось Лере Кудрявцевой, которую певица назвала “злой и завистливой”.

По мнению многих зрителей, Кудрявцева не подходит на роль жюри, так как, по их словам, не разбирается в музыке, пишет портал Newinform.

Источник: www.kinoafisha.info