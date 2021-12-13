 

Вику Цыганову исключили из проекта “Суперстар”

13.12.2021, 16:04, Разное
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Известная певица Вика Цыганова больше не является участницей шоу “Суперстар”. Она была исключена из проекта решением жюри.
В одном из выпусков шоу, в котором участвуют популярные звезды прошлого, Цыганова выступила вместе с Олегом Газмановым с песней “Есаул”. Получив за выступление низкие оценки и критику судей, артистка была вынуждена покинуть шоу по правилам проекта.

Критики и судьи аргументировали свое решение тем, что певица выбирает “слишком мужские песни”, а это категорически не подходит ее образу и портит саму песню.

Зрители же, наоборот, поддержали Цыганову и считают, что мнение жюри было изначально предвзятым. Так считает и сама артистка. Больше всего досталось Лере Кудрявцевой, которую певица назвала “злой и завистливой”.

По мнению многих зрителей, Кудрявцева не подходит на роль жюри, так как, по их словам, не разбирается в музыке, пишет портал Newinform.

Источник: www.kinoafisha.info



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