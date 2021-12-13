Мнение: MudRunner — симулятор бездорожья

Я закрыл очередной гештальт, помесил грязь колёсами больших автомобилей. Давно собирался, но всё никак не было подходящего случая. Очень доволен что начал с игры, а не с реальной жизни. Ползти на гружёном лесовозе по булькающим тропам — удовольствие ниже среднего. Тянуть уазик на лебёдке от одной ямы к другой — ещё хуже.

Если бы я поехал с друзьями в реальный лес, пожалуй, вернулся бы сильно разочарованным: даже если бы ничего не утопил и ничего не перевернул. Теперь я такой ошибки не сделаю, не поеду.

Отзывы у игры восторженные. Отказывается, огромный сегмент аудитории жил в соответствии с той цитатой из Стругацких, которую джиперы обычно клеят на зады своих автомобилей: «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». МудРаннер дал им возможность сесть за руль вездехода, чтобы пересечь болото почти напрямик.

https://store.steampowered.com/app/675010/MudRunner/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Spintires

Разработчики игры, кажется, русские: студия международная, но один из основателей носит фамилию Крупкин, также у студии есть офис в Петербурге. Машины тоже русские, с русскими номерами кириллицей. Полагаю, нелицензионные, так как конкретные названия марок не упоминаются. К примеру, русский порш, тот самый знаменитый 968-й с двигателем в багажнике, называется сокращённо, А-968М. Антураж — русская природа, бессмысленная и беспощадная.

По игре что-то среднее между Симулятором Автобуса и старыми Дальнобойщиками. Если вы любите штурмовать метровые колдобины, получите удовольствие. Если нет, будете удивлены: собственно играть-то и не во что. После прохождения девяти испытаний МудРаннер становится похож на работу по найму — заправился, загрузился, отвёз. Заправился, загрузился, отвёз. И так до бесконечности, с периодической сменой участков и автомобилей.

К техническим деталям придираться не буду, так как мой реальный опыт внедорожной езды весьма невелик — на своём караване я, кажется, ни разу нигде и не застревал, у меня даже крепления для троса нет. Однако некоторые явные нестыковки всё же заставили меня нахмуриться.

Лебёдку, допустим, в игре можно привязывать только к деревьям или столбам. Это странно, ибо я точно знаю, что стандартной экипировкой внедорожных машин являются небольшие якоря, которые втыкаются прямо в землю. Или, допустим, перевёрнутые автомобили. В игре их можно поставить обратно на колёса только при помощи другого транспорта — привязать лебёдку и потянуть. Однако в реальной-то жизни машины спокойно переворачиваются руками!

С одной стороны, это добавляет играбельности. В испытании, где надо забраться на гору двумя уазиками, я с очередной попытки догадался, что ехать действительно надо на двух машинах. Одна застряла, вторая вытащила, едем дальше. С другой стороны, в игру следовало бы добавить двуногий персонал с ручной лебёдкой, лопатой и топором. В игре водитель выходит из машины только для того, чтобы немедленно сесть за руль другого транспорта. В реальной жизни водитель многое может сделать и сам, при выключенном двигателе.

Полагаю, всё это поправят позже, причём даже не в рамках этой игры. Серия GTA в своё время сделала популярным формат «копия реального мира». Если в какой-нибудь Call of Duty надо бегать, стрелять и смотреть душевные ролики между кусками миссий, то в GTA игроку дают возможность свободно перемещаться по городу, в том числе и на машинах, и заниматься всяким разным — игры в боулинг до покупки повседневной одежды.

Сейчас такой формат игр стал стандартным, причём не только в высокобюджетном FarCry или проработанном Kingdom Come, но и в полуинди проектах — таких как Симулятор бомжа и Симулятор поляка, про которых я недавно рассказывал:

https://olegmakarenko.ru/2283214.html

https://olegmakarenko.ru/2237202.html

Игровые миры всё время усложняются, с каждым годом всё дальше продвигаясь по направлению к оригиналу — нашему офлайновому миру. Вместо отдельных стрелялок и отдельных гонок крупные производители делают комплексные игры, в которых ты можешь и ездить, и стрелять, и даже вышивать крестиком.

Бездорожье — важная часть реальности. Поэтому мы смело можем ожидать, что или в GTA 6, или в Метавселенной Цукерберга, или в какой-нибудь ещё масштабной игре следующих лет езду по бездорожью в духе МадРаннера включат в виде очередного кусочка паззла, в виде симуляции ещё одной грани старого мира.

Туда же, полагаю, войдёт и езда на автобусе. Не в том виде, в котором она уже была реализована в GTA 5, — притворись водителем на одну остановку и застрели пассажира, — а в полноценном варианте, как в Bus Driver Simulator от разработчиков из Серпухова.