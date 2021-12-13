 

Ученые назвали причину аномального изменения цвета воды в самом чистом озере Забайкалья

13.12.2021, 15:54, Новости дня
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Вода в озере Шебеты, расположенного в Забайкалье, внезапно стала неестественного цвета. Отметим, что данный водоем считается одним из самых чистых на планете. Учитывая же труднодоступность района, в котором находится озеро, маловероятно, что причиной данных превращений стали какие-либо техногенные факторы.

Пояснения дали ученые из Читы, а именно – сотрудники местного института природных ресурсов и национального парка «Чикой».

Они подтвердили, что осенью цвет воды стал красновато-рыжим. Поэтому специалисты отправились на берег озера и взяли пробы для анализов. В результате они пришли к выводу, что причиной цветения стал особый вид водорослей, который специалисты называют «космополитами». Вопросом остается только причина быстрого размножения этих водных растений.



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