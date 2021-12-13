Японцы создали прототип аккумулятора из древесины

Как сообщили представители агентства Nikkei Asia, японский ученые сумели «засветить лапочку» от электрического аккумулятора, который создан на основе самой обыкновенной древесины.

Разработку представили в компании, которая является крупным производителем бумаги. У них-то с древесиной и целлюлозой нет проблем, отмечают эксперты.

В данном случае доказано, что можно создавать аккумуляторные батареи без редкоземельных химических элементов, главным поставщиком которых на мировой рынок на сегодня является Китай. Япония, как никто другой, заинтересована в создании альтернативных технических решений. В ближайшие два года разработчики обещают увеличить емкость деревянного аккумулятора настолько, что его можно будет использовать для питания электронных устройств.