 

Японцы создали прототип аккумулятора из древесины

13.12.2021, 15:54, Новости дня
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Как сообщили представители агентства Nikkei Asia, японский ученые сумели «засветить лапочку» от электрического аккумулятора, который создан на основе самой обыкновенной древесины.

Разработку представили в компании, которая является крупным производителем бумаги. У них-то с древесиной и целлюлозой нет проблем, отмечают эксперты.

В данном случае доказано, что можно создавать аккумуляторные батареи без редкоземельных химических элементов, главным поставщиком которых на мировой рынок на сегодня является Китай. Япония, как никто другой, заинтересована в создании альтернативных технических решений. В ближайшие два года разработчики обещают увеличить емкость деревянного аккумулятора настолько, что его можно будет использовать для питания электронных устройств.



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