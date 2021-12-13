“Многое отдал бы, чтобы еще раз увидеть улыбку, пожать руку”: коллеги по жюри в шоу “Голос” вспоминают Градского

Известный музыкант и популярный певец Александр Градский в ноябре был срочно помещен в московскую больницу, врачи предварительно диагностировали инсульт. 28 ноября в реанимации Александр Борисович скончался. Причина – инфаркт. В период участия в телешоу “Голос” он нередко чувствовал себя плохо. Приходилось даже капельницы ставить. Однако случившееся стало полной неожиданностью и шоком для окружающих.

Эмоциональная реакция Леонида Агутина

Леонид Агутин не скрывал от поклонников горестных слез по внезапно ушедшему маэстро. Узнав о трагедии, певец решил опубликовать пост в Instagram, проникнутый искренними эмоциями. Леонид всегда восхищался мощным талантом Александра Градского и верил в его выздоровление. Для певца много значило общение с маэстро:

Я бы многое отдал, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот.

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Певица назвала Градского настоящим профессионалом, всегда в творчестве стремившимся к идеалу. На своей странице в Instagram она отметила доброту, мудрость и душевность маэстро, его самобытность и требовательность в творчестве. Она выразила искренние соболезнования семье и близким.

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Певец вспомнил как во время съемок они и бурно ругались, и быстро мирились, спорили и смеялись, находясь в одной гримерке.

Ушел один из основателей отечественного рока

В качестве солиста Александр Борисович дебютировал в начале 60-х. Польские студенты, проходившие обучение в МГУ имени М. В. Ломоносова, объединились в ансамбль “Тараканы” и пригласили его. Затем два года были отданы Градским становлению группы “Славяне”, в репертуаре которой были в основном англоязычные песни. А Градский мечтал именно о российском роке.

Свою мечту он воплотил в рок-ансамбле “Скоморохи”. Даже в названии была подчеркнута русская самобытность, наша культурная традиция, нежелание слепо копировать англо-американский стиль. Александр отдал “Скоморохам” десять лет. Он был не только солистом, но и играл на гитаре.

Полноценное вокальное образование дало возможность Александру Градскому легко закрепиться на советской эстраде. В середине 70-х в прокате с огромным успехом прошел фильм Андрея Кончаловского “Романс о влюбленных”. Музыку к фильму написал Градский. Он же исполнил и песню.

Для советских людей старшего поколения эта песня была воспринята сердцем. Градский написал музыку ко многим художественным фильмам и мультфильмам. Последней его работой в кино стал фильм “В августе 44-го…”.

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В начале 70-х был издан дебютный альбом композитора Давида Тухманова “Как прекрасен мир”. В него вошли песни Градского “Джоконда” и “Жил был я”. Через год вышла небольшая грампластинка “Поет Александр Градский”.

Вообще 70-е годы стали пиком его творчества, Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым написали песню “Как молоды мы были”. Исполнить ее они попросили Александра Борисовича. Как сегодня говорят, она мгновенно стала хитом, получила приз на фестивале “Песня-77” и стала его визитной карточкой.

Помнят Александра Борисовича и как организатора первых советских рок-фестивалей. В 90-е годы ему была вручена Государственная премия России. Тогда же он получил и звание народного артиста страны.

С 2014 года в Москве Градский открывает собственный театр, он получил название “Градский холл”. Труппа театра была сформирована из участников проекта “Голос”, их наставником был Градский. Телешоу “Голос” Александр Градский в последние годы уделял достаточно много времени и не только помог многим талантливым участникам стать победителями, но и поддержал в дальнейшей творческой карьере.

Оперная карьера Александра Градского

В конце 80-х Градский выступает на сцене Большого театра. Он блестяще исполнил партию Звездочета в опере “Золотой петушок”.

На основе кровавых событий в Чили, где в результате военного переворота к власти пришла хунта во главе с генералом Пиночетом, Александр Градский в содружестве с Маргаритой Пушкиной создал рок-оперу “Стадион”. Над ней он работал около 10 лет. В этом произведении сам композитор исполнил партию Певца. Его прообразом послужил чилийский поэт Виктор Хара. Путчисты зверски убили его на стадионе в столице Чили.

В этот же период он написал музыку к нескольким балетам.

Личная жизнь маэстро

Первые две попытки Александра Градского создать семью были неудачными. В третьем браке с Ольгой Фартышевой они прожили больше 20 лет. У них родился сын Даниил и дочь Мария.