Сперва кондиционер, потом – шампунь: что такое обратное мытье головы и как правильно использовать метод

Обратное мытье головы, при котором сначала используется кондиционер, а затем шампунь, для многих может показаться достаточно абсурдным. Но в итоге на голове получается больше объема, а пряди становятся послушными. Однако такой метод подходит далеко не всем. Вот некоторые преимущества и недостатки обратного мытья головы.

Как работает этот метод

Обратное мытье головы заключается в нанесении на волосы сначала кондиционера, а затем шампуня. Те, кто пробовал такой метод, утверждают, что в итоге волосы становятся более легкими, мягкими и объемными. Это отлично подходит тем, у кого очень тонкие и плоские пряди. Это отличный способ для тех, у кого жирные волосы.

Однако некоторые говорят, что такой способ мытья головы делает локоны более вьющимися, так как после использования шампуня не наносится смягчающее средство.

При классическом мытье головы сначала наносится шампунь, а затем кондиционер. Недостатком такого способа является то, что даже после тщательного и многократного выполаскивания в волосах остаются частички кондиционера, а он утяжеляет пряди, мешает им становиться объемными. При обратном мытье этого не происходит.

Преимущества для тонких и жирных волос

Обратное мытье головы позволяет получить все преимущества от использования кондиционера, то есть блеск и мягкость. Также метод позволяет вернуть прядям объем и легкость. Это отличный вариант для всех тех, у кого тонкие волосы.

Кроме того, такой метод является самой настоящей находкой для всех девушек с жирными прядями. Это позволит предотвратить их дальнейшее утяжеление.

Для мытья головы нужно нанести кондиционер только на кончики волос. Если волосы нормальные (не жирные и не ломкие), можно также наносить это средство по всей их длине и даже на кожу головы, слегка ее массируя. Средство нужно оставить на 5 минут. Затем нанести шампунь и помыть волосы. Требуется повторить эту процедуру дважды, чтобы убрать все остатки кондиционера.

Точного количества использования шампуня нет, однако перед нанесением его лучше всего разбавлять водой, чтобы не переборщить и чрезмерно не обезжирить кожу.

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Какие можно получить результаты

При использовании метода обратного мытья волосы становятся чистыми, гладкими и шелковистыми. Кондиционер выполняет роль маски. Самое главное – использовать неагрессивный шампунь. Идеально подойдет увлажняющий. Он не должен содержать в своем составе поверхностно-активных веществ.

Этот метод отлично подходит тем, у кого тонкие и жирные волосы. Можно использовать метод и тем, у кого вьющиеся пряди, но при этом чередовать с другими методами мытья головы.

Преимущества и недостатки метода

Недостаток использования метода обратного мытья головы заключается в том, что обычно при помощи шампуня мы очищаем волосы, удаляя образовавшиеся жиры, а при помощи кондиционера восстанавливаем защитную оболочку, которая делает пряди мягкими и шелковистыми.

Если изначально увлажнить, а затем обезжирить, то есть риск пересыхания волос. Особенно это нежелательно, если использовать метод обратного мытья на постоянной основе. Этот способ точно не подходит тем, у кого сильно поврежденные пряди.

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Не стоит использовать такой метод слишком часто. Желательно применять его только тогда, когда волосы заметно потеряли объем.

Этот способ не подходит в долгосрочной перспективе для вьющихся локонов, так как они больше нуждаются в питании и увлажнении, чем другие типы волосы.

Среди преимуществ обратного мытья головы нужно выделить то, что кондиционер помогает создать своего рода защитный барьер для волос и препятствует слишком сильному повреждению шампунем.

Этот способ не слишком хорошо подходит тем, у кого обесцвеченные пряди, так как они имеют более хрупкую структуру.

Полезные советы

Если хочется попробовать обратный метод мытья головы, то стоит приобрести максимально щадящие средства, которые идеально подходят для вашего типа волос. Желательно избегать чрезмерно агрессивных и обезжиривающих средств.

Можно использовать специальные увлажняющие маски перед нанесением кондиционера. Это позволит сделать волосы более увлажненными и здоровыми.

После использования шампуня можно ополоснуть пряди водой, немного подкисленной соком лимона. Это поможет закрыть чешуйки волосяного стержня и защитит их от агрессивного воздействия окружающей среды.