С 1 января в СМИ смогут работать только члены Союза журналистов России

Постановлением министерства информации с 1 января 2022 года вводятся новые кадровые требования для российских средств массовой информации. С указанной даты в СМИ смогут работать исключительно члены Союза журналистов России (СЖР).

В ведомстве объяснили, что нововведение призвано стать первым этапом в рамках федеральной программы “Качественные СМИ”, суть которой заключается в создании единого стандарта качества материалов для всех печатных, интернет и медиаресурсов.

“Именно квалифицированные кадры всегда двигали прогресс в любой отрасли – хоть в промышленности, хоть в науке, хоть в спорте. Как вы понимаете, случайные люди не могут попасть в состав Союза журналистов. Это опытные специалисты, пользующиеся уважением коллег, читателей, представителей власти, и те, кто не поленился оформить соответствующие документы”, – рассказал министр информации Николай Перов.

Чиновник добавил, что с 1 января СМИ обязаны уволить всех журналистов, не состоящих в СЖР, и не принимать на работу лиц без соответствующего документа. Уволенные представители масс-медиа, по мнению Мининформа, могут получить новую специальность, вести телеграм-каналы или блоги.

—