Глава МИД ФРГ о «Северном потоке — 2» – не соответствует нормам ЕС

Газопровод «Северный поток — 2» не соответствует нормам европейского энергетического права, сказала новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF. Поэтому, по её словам, «при нынешнем положении дел» одобрение его работы «не представляется возможным». Кроме того, Бербок напомнила, что ещё предыдущее правительство ФРГ договорилось с США о блокировке газопровода в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной.



Reuters

Работа Анналены Бербок на посту министра иностранных дел Германии началась среди прочего со встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Ливерпуле. Олимпийские игры в Пекине, политика РФ в отношении Украины и Иран — круг тем для обсуждения был довольно широким. На встрече G7 «основанная на ценностях внешняя политика» Германии, провозглашённая Анналеной Бербок, натолкнулась на «острые международные конфликты». В интервью ZDF Бербок рассказала о своём подходе к этим конфликтам.

Министр иностранных дел подчеркнула, что Олимпийские игры — в первую очередь «праздник спорта». Она рассказала, что сама много лет занималась спортом, а спортсмены тратят на подготовку к Играм долгие годы, иногда «половину своей жизни». И поэтому, считает Бербок, Олимпиаду не следует использовать в политических целях или «для политических церемоний».

Она сказала о необходимости выработки общей позиции стран ЕС в отношении потенциального бойкота Олимпийских игр: для того, чтобы действовать сообща, необходимо сначала «поговорить друг с другом», а не «приходить с заранее заготовленными заявлениями».

По словам Бербок, Германия неоднократно разъясняла свою позицию по вопросу положения в области прав человека в Китае в настоящий момент, в том числе и с учётом «инцидентов» в отношении спортсменов, произошедших в недавнем прошлом. Германия намерена обсудить этот вопрос с европейскими коллегами на встрече в Брюсселе.

Бербок отметила, что в настоящее время ситуация в мире вновь стала напряжённой. Что касается, в частности, Китая, то существует множество сфер, в которых сотрудничество является необходимостью. «Китай также является партнёром для нас, европейцев, для G7, и многие глобальные проблемы можно решить только совместными усилиями. Но он также является конкурентом и в некотором смысле системным соперником, — пояснила Бербок. — И поэтому дилемма состоит в том, чтобы иногда сотрудничать по вопросам внешней политики».

В преддверии телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным конфликт между Россией и Украиной обсуждался «много часов», сказала Бербок. Этот вопрос активно рассматривался и в рамах встречи глав министерств иностранных дел стран G7. «В конечном счёте стало ясно, что суверенитет Украины является основой для всех действий и для всех переговоров для нас, но дверь для переговоров всегда открыта. И что мы должны вместе с Россией вновь вернуться за стол переговоров, если это будет возможно, в уже существующем нормандском формате», — подчеркнула Бербок.

Министр иностранных дел Германии также затронула вопрос сертификации газопровода «Северный поток — 2»: «Мы также обсуждали это в рамках коалиционных переговоров и поэтому закрепили в коалиционном соглашении положение о том, что к энергетическим проектам, к которым относится и «Северный поток — 2», применяется европейское энергетическое законодательство. А это значит, что при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным, поскольку он не соответствует нормам европейского энергетического права, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешёнными».

«Ещё предыдущее федеральное правительство договорилось с американцами о том, чтобы в случае дальнейшей эскалации этот газопроовод больше не мог быть подключён к сети. Я использую здесь сослагательное наклонение, чтобы показать, что в настоящее время мы находимся на той стадии, когда мы все хотим сделать всё, чтобы переговоры могли возобновиться, потому что переговоры — лучший и самый надёжный способ избежать дальнейшей эскалации», — пояснила Бербок в интервью ZDF.