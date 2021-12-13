“Мария, а каково это – быть такой дурой?”. Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала

По словам Ефросининой, Влащенко, которая на тот момент работала главным редактором украинского издания “Сегодня”, брала у нее интервью как у ведущей программы “Подъем” на “Новом канале”.

“Мне из пресс-службы канала говорят “Маша, с вами хотят сделать первое интервью. Газета “Сегодня”. Не знаю, есть что-нибудь круче газеты “Сегодня” в 2000-м году? Я надеваю все лучшее сразу, на мокрых подмышках еду в ресторан на Подоле. Наташа Влащенко – это гуру журналистики, у меня первое интервью, я буду на обложке. Я сажусь с зажатой жопой, смотрю на нее, она включает диктофон, не глядя на меня, задает первый вопрос: “Мария, а каково это – в кадре быть такой дурой?” И вот я это помню до сих пор, 21 год прошел. Я усралась так, что превратилась просто в кучу”, – рассказала Ефросинина.

По словам ведущей, она не помнит, что тогда ответила.

“Но я каждый свой выход в эфир, каждый свой проект пропускала через то, не дура ли я. Я начала читать книги, я начала отсматривать эфиры”, – резюмировала она.

Рассказ Ефросининой о вопросе Влащенко можно послушать, начиная с шестой минуты ролика.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Влащенко отреагировала на воспоминание Ефросининой в своем Telegram-канале.

“Э-э-э… Наверняка, там был какой-то непрямой контекст. Но теперь разве вспомнишь?” – написала она.

Контекст:

Маша Ефросинина роилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы “Экзамен”, “Вопрос – ответ”, “Взрослые девочки”, “О них все говорят”.

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