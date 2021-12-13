 

“Мария, а каково это – быть такой дурой?”. Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала

13.12.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Ефросининой, Влащенко, которая на тот момент работала главным редактором украинского издания “Сегодня”, брала у нее интервью как у ведущей программы “Подъем” на “Новом канале”.

“Мне из пресс-службы канала говорят “Маша, с вами хотят сделать первое интервью. Газета “Сегодня”. Не знаю, есть что-нибудь круче газеты “Сегодня” в 2000-м году? Я надеваю все лучшее сразу, на мокрых подмышках еду в ресторан на Подоле. Наташа Влащенко – это гуру журналистики, у меня первое интервью, я буду на обложке. Я сажусь с зажатой жопой, смотрю на нее, она включает диктофон, не глядя на меня, задает первый вопрос: “Мария, а каково это – в кадре быть такой дурой?” И вот я это помню до сих пор, 21 год прошел. Я усралась так, что превратилась просто в кучу”, – рассказала Ефросинина.

По словам ведущей, она не помнит, что тогда ответила.

“Но я каждый свой выход в эфир, каждый свой проект пропускала через то, не дура ли я. Я начала читать книги, я начала отсматривать эфиры”, – резюмировала она.

Рассказ Ефросининой о вопросе Влащенко можно послушать, начиная с шестой минуты ролика.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Влащенко отреагировала на воспоминание Ефросининой в своем Telegram-канале.

“Э-э-э… Наверняка, там был какой-то непрямой контекст. Но теперь разве вспомнишь?” – написала она.

Контекст:

Маша Ефросинина роилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы “Экзамен”, “Вопрос – ответ”, “Взрослые девочки”, “О них все говорят”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / МАУ возобновляет полеты в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул

29.06 / В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

21.07 / С новым накопителем Prospector 950 можно майнить Chia

13.08 / Число жертв взрыва в российском Воронеже возросло

12.12 / WhatsApp разрешил совершать операции с криптовалютой

30.09 / Обязательная вакцинация от COVID-19. Минздрав обнародовал список профессий, Ляшко рассказал, что будет с теми, кто откажется от прививки

13.09 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 29 миллионам

22.11 / Siemens и РЖД договорились о разработке поезда для ВСМ

20.02 / Один человек погиб после обрушения на фабрике в Норильске

24.11 / COVID-19 в Украине. В Киеве рекордный для одного региона суточный прирост больных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика