 

Прозябают в нищете, не видят сестру годами: что стало с родными братьями Софии Ротару

13.12.2021, 15:28, Разное
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Ни для того не секрет, что известная певица София Ротару родилась в многодетной семье. Чаще всего артистка общается с младшей родственницей, народной артисткой Украины Аурелией Ротарь, которая живет поблизости. Однако помимо нее у Софии Михайловны есть еще две другие сестры и двое братьев.

В свое время братья певицы, Анатолий и Евгений, были музыкантами и гастролировали вместе с кишиневским ВИА “Оризонт”. Однако теперь, как рассказал 68-летний Анатолий в программе “Ты не поверишь” на канале НТВ, мужчины безвылазно живут в селе Маршинцы. Если Софии Ротару давно удалось выбраться из родной глубинки в западной части Украины, то ее близкие едва сводят концы с концами.

Брат артистки много лет ведет скромный и закрытый образ жизни. По словам родственника певицы, сейчас он зарабатывает на жизнь фермерством. Анатолий трудится на комбайне и тракторе в поле – он и его товарищи работают на 300 гектарах земли сами на себя. Без директоров и вышестоящего руководства приходится выкручиваться из трудных ситуаций самостоятельно. При этом, помощи у знаменитой сестры братья больше не просят. Анатолий не скрывает, что артистка и без того много сделала для них.

Родственник звезды вспомнил, что в свое время она подарила ему пивоваренный завод. К тому же, у Анатолия и Евгения было кафе. Однако из-за трудного финансового положения здание стоит без дела, а заведение, которое когда-то было популярно среди местных, пришлось закрыть. Братьев спасает только цех по производству упаковки из полиэтилена. К тому же, Евгений держит небольшой магазинчик, названный в честь прославленной сестры.

Несмотря на то, что София Ротару живет всего в шести часах езды от родственников, они встречаются всего раз в год или даже реже. По словам Анатолия, он не обижается на сестру и понимает, что с возрастом даже короткие поездки даются намного труднее.



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