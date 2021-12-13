Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца»

Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал на блокпосте в Донбассе, попал в базу данных сайта «Миротворец», сообщается на этом портале.

«Нарушение законодательства Украины о гражданстве. Нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», – следует из карточки замглавы МВД, информирует РИА «Новости».

Ранее Кабмин Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.

До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.

Гогилашвили сообщил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.