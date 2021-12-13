Британцы возмутились планами США заблокировать «Северный поток – 2»

Читатели британской газеты Daily Express возмутились намерением США и ФРГ заблокировать газопровод «Северный поток – 2».

«Запад постоянно демонстрирует свою способность к воинственному пренебрежению правдой. <…> Ключевой ингредиент катастрофы», – цитирует комментарий читателя Archway РИА «Новости».

«Типичная Америка: мы пошлем британские войска, если вы вторгнетесь», – сыронизировал FANCYTHAT.

«Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств – ни разу. Если «Северный поток – 2» будет остановлен, это сделает Европа, которая выстрелит себе в ногу», – сичтает ThornInTheSide.

«Итак, у нас тут Америка, которая не получает пользы от «Северного потока», и Германия, которой нужен газ, говорят русским, что они обрубят газопровод. Интересно, будут ли они в следующий раз всем назло отрезать себе носы? Когда немцы будут сидеть там и мерзнуть, тогда можно будет сказать, как это послужит уроком для Путина», – заключил Prometheus.

Ранее появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.