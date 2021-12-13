МТС решил купить компьютерную компанию VisionLabs

«Дочка» МТС – Intema – приобретет компанию VisionLabs (работает в области компьютерного зрения и машинного обучения, специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов), сумма сделки составит около 7 млрд рублей, сообщили в МТС.

«МТС информирует о том, что Intema, дочерняя компания ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 млрд рублей. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет», – информирует ТАСС.

Ранее банк «Тинькофф» подал в Арбитражный суд Москвы иск к МТС более чем на 1,1 млрд рублей.