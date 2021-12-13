 

МТС решил купить компьютерную компанию VisionLabs

13.12.2021, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Дочка» МТС – Intema – приобретет компанию VisionLabs (работает в области компьютерного зрения и машинного обучения, специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов), сумма сделки составит около 7 млрд рублей, сообщили в МТС.

«МТС информирует о том, что Intema, дочерняя компания ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 млрд рублей. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет», – информирует ТАСС.

Ранее банк «Тинькофф» подал в Арбитражный суд Москвы иск к МТС более чем на 1,1 млрд рублей. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / В Харькове требовали извинений у Авакова, сказавшего, что в городе “не будут править националисты и бандюки”

11.05 / “Ах, какая женщина”. Дорофеева позировала с рукой между расставленных ног

19.11 / В следующий пакет санкций против Беларуси будут включены не только физические, но и юридические лица – Боррель

31.08 / В Киеве перед 1 сентября школу закрыли из-за коронавируса у педагогов

23.10 / Ключевой фактор для списания вагона – его техническое состояние, а не возраст

28.10 / “Давление на независимость политики”. Совет Нацбанка Украины заявил о заказных публикациях

25.10 / В команде Нурмагомедова рассказали о его болезни перед подготовкой к бою с Гэтжи

03.06 / Ученые рассказали о последствиях последнего ледникового периода

03.07 / В самом густонаселенном округе Флориды из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час

06.02 / После запрета абортов в Польше предложили создать женщинам “комнаты для слез”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика