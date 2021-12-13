 

Титов заступился за Власову после разгромной критики жюри «Суперстар!»

13.12.2021, 15:22, Разное
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Певец Юрий Титов решил заступиться за Наталию Власову после того, как ее раскритиковали члены жюри проекта «Суперстар!Возвращение». Финалист четвертого сезона «Фабрики звезд» не смог промолчать, когда услышал слова, адресованные конкурсантке.
По словам Титова, у судей есть полное право критиковать участников, однако важно в своих комментариях не перегибать палку. В случае с Наталией Власовой они позволили себе сказать немного лишнего. Самому же Титову не очень понравилось исполнение композиции «Опустела без тебя земля», однако это совершенно не значит, что конкурсантку нужно было дразнить и оскорблять. Титов отметил, что ситуация выглядела ужасной. Подобным поведением судьи опускают, прежде всего, себя.

Самого же Титова уже не раз критиковали члены жюри на проекте. Сергей Соседов постоянно высказывается об артисте в негативном ключе. Однажды исполнителю просто хотелось быстро покинуть сцену. По словам Титова, Соседов не имеет никакого прямого отношения к музыке, поэтому не может давать объективную оценку выступлениям. В то же время конкурсант с пониманием относится к формату шоу, пишет портал «Политэксперт».



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