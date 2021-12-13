 

Серия игровых смартфонов Redmi K50 может выйти в начале 2022 года

13.12.2021, 15:22, Разное
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Стало известно, когда выйдет линейка игровых смартфонов Xiaomi Redmi K50. Дебют устройств должен состояться в начале 2022 года.
Redmi K50 Gaming edition наградили плоским дисплеем, по центру находится отверстие для камеры. Механические кнопки подъемного типа для различных игр размещены справа. Смартфон станет осуществлять работу на базе высокопроизводительного процессора.

Один из отчетов, появившихся в Сети, свидетельствует о том, что аппарат уже одобрили в китайском CMIIT. Ему присвоили сокращенный номер L10, смартфон проходит под кодовым именем Matisse.

Существует большая вероятность, что в КНР будет запущена серия гаджетов под названием Redmi K50 Gaming. На других рынках этот смартфон появится под брендом РОСО. О стоимости устройства пока ничего не говорится, пишет портал iReactor.



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