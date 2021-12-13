Мнение: Забытый СССР, советские герои-антигерои и нечитавшие продавцы

1. Казалось бы, ностальгия по СССР сейчас на пике моды, однако в реальности россияне всё хуже и хуже помнят советские времена. В то время как мы с вами обсуждаем здесь сложные, запутанные вопросы истории, огромная доля наших сограждан не знают даже самых базовых вещей про Советский Союз:

https://www.rbc.ru/society/06/12/2021/61aa01119a7947cbc8c284dc

Почти каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик: 11% признались, что не знают расшифровку, а еще 8% сделали это с ошибками. Такие результаты были получены в ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках совместного проекта с РБК «30 лет без СССР». Большинство из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Более 80% опрошенных с задачей справились.

Доля же способных перечислить республики бывшего СССР в разы ниже: все 15 вспомнили только 6% респондентов. Более четверти опрошенных — 27% — не смогли назвать ни одной республики, а в возрастной группе до 34 лет таких почти половина (48–49%). Вспоминая названия республик, россияне чаще всего забывали о РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, на базе которой была образована Российская Федерация: ее назвали лишь 28% опрошенных. Такой же результат у Туркменской ССР. Лучше всего россияне помнят, что в состав Советского Союза входила Украинская (65%) и Белорусская ССР (59%).

Поколения меняются. Уже не осталось ни одного молодого человека (до официальной «молодёжной» планки в 35 лет), который бы застал СССР в сознательном возрасте. Всё, что знает о настоящем СССР современная молодёжь, они знают не на основе личного опыта, а из напевов и пересказов.

Слабое знание истории молодыми людьми отчасти является нормальным явлением: в юном возрасте нужно больше думать не прошлом, а о настоящем и будущем. Отсутствие специфической советской парадигмы мышления во многом является плюсом для молодых людей — в современном мире ценностями являются умение хорошо работать и хорошо зарабатывать, отсутствие фанатичной идеологической индоктринации и широкая открытость к новым знаниям и идеям.

С другой стороны, отсутствие опыта советской жизни делает молодёжь довольно уязвимой к завлекательным рассказам левых сказочников. Когда ты молод и у тебя пока ещё нет своего жилья, сказки про «бесплатные квартиры от государства» – это прямо-таки елей на уши. А про многочисленные условия, которыми было обставлено получение этих «бесплатных» квартир, можно и умолчать. Разбираться в сложной истории, чтобы составить для себя более-менее адекватную картину прошлого, не все могут, да и не все хотят.

2. Судя по опросам, представления россиян о главных героях и антигероях времён СССР застыли на уровне второй половины – конца прошлого века:

https://lenta.ru/news/2021/12/08/geroi/

https://esquire.ru/articles/307263-rossiyane-nazvali-geroev-i-antigeroev-sssr-bolshe-vsego-simpatiy-u-yuriya-gagarina-a-glavnym-antigeroem-stal-mihail-gorbachev/

Космонавт Юрий Гагарин оказался главным героем времен СССР. Об этом говорится в исследовании, проведенном РБК совместно с ВЦИОМ.

За первого человека в космосе отдали голоса 41 процент респондентов. По утверждению опросной службы, Гагарин запомнился россиянам как эмоционально близкий знаковый символ эпохи. Также к нему не обычно возникает идеологических вопросов.

На втором месте в списке героев оказался полководец Георгий Жуков. За него проголосовали 22 процента опрошенных. Замыкает тройку Иосиф Сталин с 20 процентами голосов. В пятерке оказались Леонид Брежнев (9 процентов) и конструктор Сергей Королев (8 процентов).

Список же антигероев СССР с большим отрывом возглавил Михаил Горбачев (20 процентов голосов). За Сталина, Никиту Хрущева и Лаврентия Берию проголосовали по 11 процентов опрошенных. Также антипатию у россиян вызвали Борис Ельцин и Леонид Брежнев (9 и 5 процентов соответственно).

Наверное, никто не удивится, что основные советские антигерои – коммунисты, причём отнюдь не рядовые. Так уж устроен коммунизм: доля вражеских шпионов и врагов народа в коммунистическом обществе всегда очень высока.

Насколько большую роль в формировании этого рейтинга сыграла пропаганда, можно судить уже по тому, что Лаврентий Берия набрал почти втрое больше голосов (11%), чем бывший до него наркомом НКВД Николай Ежов (4%). При том что Сталин с Ежовым запустили репрессии 1937-1938 годов, а товарищ Берия, при всей его свирепости, репрессии всё-таки свернул. Так что отрицательный рейтинг Берии, по-хорошему, следовало бы по большей части перераспределить между Сталиным и Ежовым.

3. А в самом деле, коллеги, неужели продавцы в СССР не читали? У нас в Ленинграде, кажется, я даже смутно припоминаю читающую продавщицу в комиссионке и читающего продавца в букинистическом… Впрочем, возможно, память меня подводит. Цитирую комментарий с Дзена:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/a-byl-li-vosmichasovoi-rabochii-den-v-sssr-617b091c17121727eac2bcac?comment-request=1#comment_1006929051



Из брежневских времен запомнились продавцы. Когда что нибудь привозили нужное, говорили выбросили. Набегала очередь. Если гастроном с прилавками, то очередь выстраивалась в самом магазине, если ткань, то продавали через служебную дверь, а очередь на улице. Навеса не было, дождь не являлся проблемой. Но “выбрасовали” редко, не каждый месяц. И сидели они, одуревшие от безделья, уставившись в одну точку. Никто из них не читал. Просто сидели — мучились. И ряды одежды висели годами. Женское пальто с воротником из норки стоило 280 рублей. 80 рублей пальто и воротник 200. Их в кредит покупали. Как то мама пришла со мной выбирать пальто, а у них та сторона что к проходу выцвела. Они годами висели в одном положении и одна сторона заметно светлее. Ни одного нормального не нашлось. Магазин был с окнами на всю стену, назывался “стекляшка”.