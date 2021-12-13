 

После обновления в смартфонах Samsung испортился звук

13.12.2021, 15:12, Новости дня
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Пользователи ряда моделей смартфонов Samsung Galaxy жалуются на то, что после одного из последних обновлений заметно ухудшилась работа динамика. Звук стал неестественно плохим, отмечают они.

По словам экспертов, в пакете обновлений содержится программная ошибка, которая и привела к столь неприятным последствиям.

Некачественное звучание появляется при параллельном запуске видео или игры. В сети можно найти ряд советов по исправлению. Однако они, как отмечают эксперты, лишь отчасти решают проблему. Остается надеяться, что разработчик вскоре сам внесет исправления, которые разошлет с очередным патчем. Еще один способ избавиться от некачественного звучания – попробовать отменить обновления или сбросить ПО гаджета до заводских настроек.



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