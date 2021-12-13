После обновления в смартфонах Samsung испортился звук

Пользователи ряда моделей смартфонов Samsung Galaxy жалуются на то, что после одного из последних обновлений заметно ухудшилась работа динамика. Звук стал неестественно плохим, отмечают они.

По словам экспертов, в пакете обновлений содержится программная ошибка, которая и привела к столь неприятным последствиям.

Некачественное звучание появляется при параллельном запуске видео или игры. В сети можно найти ряд советов по исправлению. Однако они, как отмечают эксперты, лишь отчасти решают проблему. Остается надеяться, что разработчик вскоре сам внесет исправления, которые разошлет с очередным патчем. Еще один способ избавиться от некачественного звучания – попробовать отменить обновления или сбросить ПО гаджета до заводских настроек.