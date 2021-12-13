Под Киевом разоблачили подпольный цех по изготовлению взрывчатки. СБУ проверяет информацию о подготовке терактов

“Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями. Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов”, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что противоправную деятельность организовал местный житель, ранее судимый за изготовление самодельной взрывчатки. По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков по месту жительства фигуранта были изъяты тротил и другие взрывоопасные вещества, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боевые гранаты, 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями, почти 2000 патронов разного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, а также станковое и специализированное лабораторное оборудование.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

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