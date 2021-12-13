Разумков заявил, что его ломбардный бизнес был, “мягко говоря, убыточным”

“[Правда ли, что был ломбардный бизнес?] Да, был, было аж четыре ломбарда, в свое время мы их с партнерами купили. В Киеве. Он получился, мягко говоря, убыточный, потом продали… Ну вот так получилось, бывают и убыточные проекты”, – рассказал Разумков.

Он подчеркнул, что сейчас ни он, ни его семья не имеют к этому бизнесу никакого отношения, хотя Офис президента “раз в полгода достает эту тему”.

Разумков также предложил властям, “если считают этот бизнес таким успешным и прибыльным”, договориться с нынешними владельцами – “как раз и деньги с офшоров смогут завести, и стране пополнение, и налоги заплатятся”.

Кроме того, он рассказал в интервью, что его жена сейчас не работает, так как находится в декретном отпуске. По его словам, раньше она работала в “Укроборонпроме”. Он полагает, что позже она снова выйдет на работу.

Контекст:

В декларации Разумкова за 2019 год, которую он подал в мае 2020 года, было указано, что его супруга Юлия Чайка владела компанией “Ломбард “Про100Кредит” и еще тремя фирмами. По данным на сайте компании на лето 2020 года, в сеть входило пять ломбардов в Киеве и два в Черкассах.

В апреле 2020 года Кабмин Украины разрешил во время карантина работать ломбардам, в связи с чем в интернете распространялась информация, будто Разумков лоббировал этот вопрос. Однако Разумков заявлял, что с начала 2020 года его семья больше не владеет ломбардами, и отверг предположение о лоббировании.

В ноябре 2021 года журналист Сергей Иванов утверждал, что Разумков, несмотря на свои заявления, сохраняет контроль над сетью ломбардов “Про100Кредит”. По его информации, политик переоформил компанию на своих помощников в парламенте Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского.

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